/ 사진제공=MBC '극한84'

/ 사진제공=MBC '극한84'

2023 MBC 연예대상을 수상한 방송인 기안84가 MBC 새 예능 '극한84'의 촬영을 위해 출국했다. 앞서 기안84가 출연한 '태어난 김에 세계일주 4'는 시청률 4%대를 웃돌면서 아쉬운 성적을 기록했다.21일 기안84는 편안한 캐주얼 차림에 커다란 캐리어를 끌고 등장했으며, 담담하지만 결연한 표정으로 본격적인 여정의 시작을 알렸다. 출국에 앞서 그는 “이번엔 진짜 극한까지 가보려 합니다”라며 짧지만 결의에 찬 소감을 전했다.지난번 공개된 '극한84' 포스터 속 배경 역시 정체가 밝혀지지 않은 베일에 싸인 장소로 화제를 모은 바 있다. 이에 더해 이번 출국 소식까지 전해지며, 기안84가 또 한 번 어떠한 마라톤에 도전하는 것인지, 한 곳이 아닌 여러 극한의 장소를 오가는 여정인지 시청자들의 궁금증이 한층 커지고 있다.'극한84'는 MBC 간판 예능 '나 혼자 산다'의 무지개 세계관을 확장하는 프랜차이즈 프로젝트로, 마라톤 거리와 기록을 넘어 인간이 도달할 수 있는 한계를 탐험하는 초극한 러닝 예능이다. 기안84는 극한의 자연 환경 속에서 스스로를 시험하며, ‘도전’의 의미를 다시 묻는 여정을 이어간다.제작진은 “단순한 달리기가 아닌, 인내와 끈기를 통해 완성되는 인간의 서사를 담을 것”이라며 “기안84의 리얼한 도전과 성장 과정을 통해 뜨거운 감동을 전할 예정”이라고 밝혔다.한편 '극한84'는 오는 11월 30일 MBC에서 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr