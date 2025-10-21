사진=이장우 SNS

사진제공=MBC

11월 배우 조혜원과 결혼을 앞둔 배우 이장우가 2세 계획을 밝혔다.21일 방송되는 MBC 예능 '시골마을 이장우2'에서는 이장우가 강화도의 시골 마을에서 지내며 직접 심고 키워온 순무를 수확하는 과정이 공개된다.폭염과 폭우로 인한 예상치 못한 위기에 처한 장우네 순무밭. 이때 동갑내기 친구 카니가 든든한 지원군으로 강화도 시골에 찾아온다. 카니는 특유의 쾌활하고 긍정적인 성격으로 분위기를 띄우고 이장우와 함께 순무를 뽑으며 찐친 케미를 뽐낸다.순무 수확 후 찾은 마을 회관에서 카니는 한국 시골 할머니들의 손맛에 감탄하며 점심으로 나온 간장 게장을 흡입한다. 또 그는 마을회관에서 춤을 추며 시골 할머니들의 귀여움을 독차지한다. 급기야 카니는 "저 여기 살아도 돼요?"라고 묻는다고.결혼을 앞둔 이장우의 미래를 점치기도 한다. 유튜브 채널에서 할머니가 아프리카 무당임을 밝히며 화제가 되기도 한 카니는 결혼 후 자녀 수가 궁금하다는 이장우의 질문에 "한 명은 아니다"라고 예언한다. 이에 이장우는 "자녀는 n명 낳고 싶다"라며 구체적인 계획을 밝힌다. 결혼을 앞둔 이장우가 최초로 밝히는 자녀 계획은 과연 어떤 내용이었을지 궁금증을 자아낸다.'시골마을 이장우2'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr