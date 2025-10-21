사진=텐아시아 DB

가수 이승철이 딸의 결혼식장에서 가창력을 마음껏 발휘했다.21일 한 매체는 이승철의 첫째 딸 이진 씨가 지난 19일 오후 5시 서울 광진구 그랜드워커힐서울 애스턴하우스에서 웨딩마치를 울렸다고 보도했다.매체에 따르면 결혼식 1부 사회는 방송인 김성주가, 2부 파티는 개그맨 문세윤이 맡았다. 특히 축가에는 가수 이무진, 뮤지, 밴드 잔나비가 무대에 올랐다. 여기에 이승철이 밴드와 함께 무대에 올라 새로운 시작을 앞둔 딸을 위해 무려 5곡을 열창했다고 전해졌다.앞서 이승철은 채널A 예능 '요즘 남자 라이프–신랑수업'에서 "첫째 딸과 웨딩드레스를 고르러 갔다. 이제 곧 사위를 본다. 10월에 결혼한다"고 밝혔었다.한편 이승철은 1995년 배우 강문영과 결혼했지만 2년 만에 이혼했다. 이후 2007년 2세 연상의 사업가와 재혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr