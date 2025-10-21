뉴욕대→하버드 석사 출신이라더니…박예니, 올해에만 작품 5개 출연

/ 사진제공: JTBC

뉴욕대학교 티시 예술대학 연기과 학사, 하버드대학교 대학원 A.R.T. 연기과 석사 출신 배우 박예니가 올해 넷플릭스 ‘중증외상센터’를 시작으로, 티빙 ‘러닝메이트’, ENA ‘살롱 드 홈즈’, 웨이브 ‘S라인’, JTBC ‘백번의 추억’까지 다양한 작품에 출연하고 있다.지난 19일 종영한 ‘백번의 추억’에서 그 시절 ‘워킹맘’ 최정분 역을 연기한 박예니는 극 중 딸 수진이를 홀로 키우며 씩씩하고 당찬 모습을 잃지 않는 현실 캐릭터를 담아냈다. 극 초반부에는 청아운수 안내양들과의 각별한 우정과 유쾌한 케미스트리를 섬세하게 표현했으며, 특유의 밝은 에너지와 리얼한 생활 연기, 찰진 사투리가 자연스럽게 극에 녹아 들었다.이어 ‘백번의 추억’ 2막에서는 딸 수진이를 향한 애틋한 모성애와 고영례(김다미 분)의 곁을 든든히 지키며 유대감을 쌓아가는 등 때로는 언니 같고 때로는 친구 같은 편안한 존재감으로 극을 가득 채웠다. 또한, 과거의 인연 김정식(이재원 분)과 새로운 인연 마상철(이원정 분) 사이의 삼각 로맨스를 소화했다.앞서 박예니는 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 선보여왔다. 드라마 ‘미씽: 그들이 있었다’, ‘타임즈’, ‘너는 나의 봄’, ‘설강화’, ‘모범형사 2’, ‘어쩌다 전원일기’, 영화 ‘내겐 너무 소중한 너’, ‘멍뭉이’ 등 다양한 작품 속에서 활약했다.특히 넷플릭스 ‘사냥개들’에서는 뛰어난 해킹 실력을 지닌 사이버 범죄 수사과 팀장 강태영 역으로 키플레이어 역할을 해냈으며, ‘셀러브리티’에서는 셀럽들을 동경하는 정선 역을 맡아 친근한 찐친의 모습부터 긴장감을 끌어올리는 입체적인 캐릭터를 보여주며 반전 매력을 선보였다. 더불어 영화 ‘그녀가 죽었다’, tvN ‘감사합니다’에서는 파격적인 변신을 선보였다.올해 박예니는 ‘중증외상센터’에서 새내기 간호사 아그네스 역으로 코믹한 웃음을 유발하는가 하면, ‘러닝메이트’에서는 엘리트 전략가 백인경 역으로 날카로운 감각을 지닌 분석가의 면모를 드러냈다. ‘S라인’에서는 밝고 친화력 있는 이웃 희원으로 특별 출연했으며, ‘살롱 드 홈즈’에서는 ‘보험왕 전지현’(남기애 분)의 젊은 시절 역할을 맡아 과거 회상 장면에 대한 몰입도를 높였다.박예니가 앞으로 보여줄 행보에 기대가 모아진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr