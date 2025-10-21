사진=텐아시아DB

사진=SBS funE

'더쇼'가 화려한 스테이지를 마련했다. 2017년 워너원으로 데뷔해 2019년 CIX로 재데뷔했던 배진영이 지난해 팀을 탈퇴한 뒤 솔로로 출격한다.21일(화) 오후 6시 방송되는 SBS funE '더쇼'에는 맑은 독기를 품고 돌아온 청량돌 TWS, 믿고 듣는 밴드의 정수를 보여줄 원위(ONEWE), 압도적인 퍼포먼스로 어느새 '맘며드는' izna(이즈나)는 물론, 꿈을 향해 나아가는 청춘 Hi-Fi Un!corn, 애틋한 팬들에게 진심으로 전하는 BAE173의 컴백 스테이지가 준비되어 있다. 어깨를 들썩이게 만드는 힙스터 배진영의 솔로 핫 데뷔 무대 역시 기다리고 있다.'더쇼'의 시그니처 코너 '엔프Pick'에는 젠지 감성을 저격한 izna가 출격한다. '엔프Pick'은 MC 엔프즈(WayV 샤오쥔, CRAVITY 형준, izna 정세비)가 컴백 스타들과 호흡을 맞춰 '엔프(NF)'스러운 챌린지들에 도전하는 코너이다. 이번에는 '더쇼'의 귀여움과 센스를 담당하고 있는 MC 형준이 izna와 함께 챌린지를 제작한다.MC 엔프즈의 햇살 막내에서 izna의 카리스마 막내로 돌아온 MC 정세비의 변신에 낯설어하는 형준과의 찐남매 케미는 물론, 진정한 챌린지 센터를 가리는 '센터 쟁탈전'이 관전 포인트라는 후문이다.'더쇼'는 BAE173, BE:MIN, BLUHWA(블루화), Hi-Fi Un!corn, izna, TWS, W!TCHX, 나린, 바비핀스(Bobby Pins), 배진영, 윤서빈(Yoon Seobin), 원위(ONEWE)의 무대와 함께한다. 21일(화) 저녁 6시 SBS funE에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr