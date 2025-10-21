SNS

가수 겸 배우 수지가 럭셔리 가방으로 포인트를 줬다.최근 수지는 자신의 계정에 지인의 브랜드 팝업 행사에 방문한 모습을 게재했다. 공개된 사진 속 수지는 절친한 친구 장희령과 함께 일상을 즐기고 있다.이날 수지는 명품 브랜드 C사의 미니 체인 숄더백으로 포인트를 더했다. 도마뱀 가죽으로 제작된 이 숄더백은 골드메탈 하드웨어로 유니크한 분위기를 낸다. 가격은 약 1000만원을 호가한다.한편 지난 15일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면, 수지가 출연한 ‘다 이루어질지니’는 전 세계 넷플릭스 비영어권 TV 쇼 부문 1위에 올랐다. 이 기간 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)는 800만, 시청 시간은 1억 260만 시간을 기록했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr