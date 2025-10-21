사진=텐아시아DB

사진제공=모스트콘텐츠

가수 겸 배우 진영이 '착한 여자 부세미'에서 열연하고 있는 가운데, 직접 프로듀싱한 OST '별'이 발매된다. '착한 여자 부세미'는 지난달 29일 2.4% 시청률로 첫 방송을 시작했으며, 지난 13일 방송된 5회차에서는 5.9%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.네 번째 OST '별 (Prod. by 진영) – Sondia'는 서로를 지키고자 하는 영란(전여빈 분)과 동민(진영 분)의 애틋한 마음을 담았다. 이번 OST는 사랑하는 이의 행복을 바라는 간절한 마음을 담은 서정적인 발라드로, 아련한 피아노 선율과 풍성한 스트링 사운드가 어우러져 순수하면서도 애틋한 감정을 표현했다.특히 이번 곡은 남자 주인공 진영이 직접 작사·작곡에 참여해 완성도와 함께 진정성을 더했다. 앞서 진영은 '구르미 그린 달빛' OST '안갯길', '경찰수업' OST '남아있어' 등 다수의 작업을 통해 뛰어난 음악적 역량을 보여준 바 있다.가수 손디아가 참여한 '착한 여자 부세미' OST Part.4 '별 (Prod. by 진영)'은 이날 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr