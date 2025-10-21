/ 사진 제공 = SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’

배우 장기용과 안은진이 ‘키스는 괜히 해서!’으로 만난다.SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)가 첫 방송된다. ‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 속앓이 로맨스이다.장기용은 극 중 남자주인공 공지혁 역을 맡았다. 공지혁은 머리부터 발끝까지 완벽 그 자체인 ‘능력남주’. 그런 공지혁이 천재지변급 키스만 남기고 사라진 여자 고다림 때문에 멘붕에 빠진다. ‘키스는 괜히 해서!’에는 기존 작품에서 볼 수 없었던 장기용의 유쾌한 코믹 포인트까지 담긴 것으로 알려졌다.안은진은 극 중 여자주인공 고다림 역을 맡았다. ‘햇살여주’ 고다림은 생계를 위해 애엄마-유부녀로 위장취업한 회사에서 천재지변급 키스를 했던 남자 공지혁과 재회한다. 안은진은 장르불문 다양한 작품에서 깊이 있는 열연을 펼치며 호평을 모았다.SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’는 11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr