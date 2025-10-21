사진제공=PEACHY(피치컴퍼니)

이음해시태그와 전속계약이 종료된 지 2개월 만에 PEACHY(피치컴퍼니)와 손을 잡은 배우 김소현의 새 프로필이 공개됐다.21일 소속사 PEACHY는 김소현의 다채로운 매력이 담긴 새로운 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 김소현은 특유의 세련미에 힙한 감성을 한 스푼 더해 한층 깊어진 매력을 선보였다.자연스러운 긴 머리와 프릴이 포인트인 홀터넥 원피스를 입은 김소현은 우아하면서도 성숙한 분위기를 자아낸다. 특히 잡화점을 배경으로 롱부츠를 매치해 시크한 매력을 완성했다. 의자에 앉아 카메라를 응시하는 김소현의 여유로운 눈빛과 포즈는 한 편의 화보를 연상하게 하기도.심플 원피스에 검정색 아우터를 매치, 한쪽 어깨를 드러낸 김소현은 청순함과 고혹미를 넘나든다. 몽환적이면서 아련한 눈빛에 자유로움을 보여주는 듯한 포즈는 그의 색다른 분위기를 엿볼 수 있다.최근 JTBC 드라마 '굿보이'에서 사격 금메달리스트이자 강력특수팀 경장 지한나 역을 맡은 김소현은 강단 있는 카리스마와 사랑스러운 인간미를 동시에 표현하며 호평받았다. 지난 8월에는 팬미팅 'So Good Day'를 성공적으로 마쳤다.한편 소속사 PEACHY는'깊이와 절제, 그리고 존재 그 자체의 아름다움'을 지향하는 매니지먼트사로 배우 전지현이 소속되어 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr