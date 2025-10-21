텐아시아 DB

배우 정소민이 편안한 스타일링을 선보였다.정소민은 지난 20일 오전 인천 중구 운서동 인천국제공항 제 1여객터미널을 통해 해외 일정 참석 차 영국 런던으로 출국했다.이날 정소민은 브랜드 W사의 보첸 코튼 자켓 카멜 색상을 입고 등장했다. 해당 자켓은 안감이 퀄팅 처리 되어있는 퓨어 코튼 캔버스 소재다. 셔츠 카라와 가슴 포켓, 패치 포켓이 포인트다. 가격은 168만원이다.이너 역시 같은 브랜드의 퓨어 울 소재 스웨터를 입었다. 라운드 네크라인과 긴소매가 특징이다. 가격은 73만 8000원이다.한편 정소민은 SBS 금토드라마 ‘우주메리미’에 출연하고 있다. '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그리는 드라마다. 정소민은 가짜 남편을 구해야 하는 처지에 놓인 예비신부 유메리로 분했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr