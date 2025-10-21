"빨리 합치자"…김일우♥박선영, 300일 커플 촬영 후 해외여행 떠났다('신랑수업')

사진제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

300일 기념 촬영을 하며 결혼에 대한 로망을 털어놨던 김일우, 박선영이 처음으로 해외여행을 떠난다. 더욱 달달해진 둘의 모습에 이승철은 "둘이 빨리 합치자"고 응원한다.22일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 185회에서는 김일우, 박선영이 중국 장자제(장가계)에서 '연애부장' 심진화와 남편 김원효를 만나 더블 데이트를 하는 모습이 공개된다.이날 '일영 커플'은 설레는 마음으로 비행기를 타고 중국 장자제에 도착한다. 잠시 후, 심진화, 김원효 부부가 이들 앞에 나타나고, 특히 심진화는 "드디어 만나서 너무 행복하다"며 박선영을 끌어안는다. 김원효 역시 "제가 장자제 홍보대사다. 저만 믿으시면 된다"고 인사하며 투어 가이드를 자처한다. 그러면서 그는 "남녀가 사랑하면 설렘도 있고 심장이 두근거리지 않나. 이곳에 가면 그런 감정을 느낄 수 있다"며 모두를 어디론가 데려간다.네 사람은 장자제의 명소인 '공중전원'에 도착했다. 이들은 "우와! 대박이다"라며 입을 떡 벌린다. 해발 1000m 이상의 넓은 시야로 한 편의 풍경화 같은 절경을 감상할 수 있는 '공중전원'에 심진화는 감탄을 연발한다. 그러면서 그는 박선영을 바라보더니 "예전에 선영님이 공방 카페를 하고 싶다고 하지 않았냐. 일우 학생이 빵을 만들고 그 옆에서 선영님이 공방을 하면 좋겠다"며 설레어 한다. 김원효는 "맞다. 두 분이 협업이 가능한 커플이네"라고 치켜세운다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 '교장' 이승철도 "그냥 둘이 빨리 합치자"라고 응원해 현장을 후끈 달군다.이날 일영 커플은 자연스런 스킨십을 이어가 심진화, 김원효를 놀라게 한다. 김일우는 박선영의 어깨에 팔을 올리고 사진 포즈를 취하는가 하면, 높은 곳에 올라가 무서워하는 박선영의 손을 꼭 잡아줘 '스윗'한 매력을 발산한다. 박선영 역시 김일우의 스카프를 고쳐 매주는 등 계속해 챙겨준다. 심진화는 꽁냥꽁냥하는 두 사람의 모습을 사진으로 담고, 김원효는 "이젠 걱정 안 해도 되겠다"며 흐뭇해한다.해외에서 스킨십을 폭발시킨 김일우, 박선영의 달달한 모습은 22일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 185회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr