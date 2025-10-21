사진=SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'

방송인 손민수가 덱스와의 남다른 친분을 밝혔다.지난 20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 손민수가 스페셜 MC로 출연했다.이날 MC들이 "덱스를 키웠다던데?"라고 묻자 손민수는 "덱스가 '솔로지옥'에 출연하면서 잘 됐는데, 그전에 '가짜 사나이2'에 같이 나가서 인연이 있다"고 말했다.손민수는 덱스와의 첫 만남을 떠올리며 "덱스를 봤는데 남자인데도 '뭐지?' 하면서 계속 생각났다"고 털어놨다. 이어 "그 촬영이 끝나고 우리 유튜브 채널에서 프로젝트로 연애 프로그램을 '솔로지옥'보다 먼저 진행했는데, 그때 '덱스를 무조건 섭외해야 한다'는 생각에 직접 연락했다"고 설명했다.손민수는 "그때부터 친하게 지내면서 방송 외적으로도 자주 만났다"며 "요즘은 워낙 바쁘지만 여전히 응원하는 사이"라고 덧붙였다.이에 MC 김구라는 "그냥 인연이 있었던 걸로"라며 말을 마무리해 현장을 웃음짓게 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr