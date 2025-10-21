방탄소년단 정국_Dreamers

방탄소년단 막내 정국이 스포티파이에서 5억 스트리밍 곡을 추가했다.세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 정국이 가창한 2022 FIFA 월드컵 카타르 ™ 공식 사운드 트랙 ‘Dreamers’가 누적 재생 수 5억 회(10월 19일 자 차트 기준)를 넘었다.이로써 정국은 본인의 이름을 내건 솔로곡 ‘Seven (feat. Latto)’, ‘Standing Next to You’, 찰리 푸스와 협업한 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’, '3D (feat. Jack Harlow)'에 이어 다섯 번째 5억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.‘Dreamers’는 2022년 11월 공개 당시 전 세계 102개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위, 스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트(11월 20일 자) 2위에 올랐다. 또한 FIFA 유튜브 공식 계정에 공개된 ‘Dreamers’ 퍼포먼스 영상은 조회 수 4억 2000만 회(10월 2일 기준)를 돌파했다. 이는 해당 채널 역대 최다 조회 수다.정국은 스포티파이에서 솔로곡으로만 누적 스트리밍 97억 회를 넘겼다. 이 가운데 ‘Seven (feat. Latto)’은 단일곡 누적 재생 수 25억 회를 넘겨 한국 가수 최초 25억 스트리밍을 달성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr