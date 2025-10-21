/ 사진 제공 = tvN

김지훈, 서지혜가 스포츠은성을 이끈다.tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’(연출 김가람, 극본 정여랑, 기획·제작 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴, 아티스트컴퍼니)측은 21일, 스포츠은성의 새로운 사장 ‘이재형’과 연예부 부장 ‘윤화영’으로 강렬한 존재감을 보여줄 김지훈, 서지혜의 스틸컷을 공개했다.‘얄미운 사랑’은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사한다. 여기에 ‘굿파트너’ ‘알고있지만’ 등 장르를 넘나들며 활약한 김가람 감독과 ‘닥터 차정숙’으로 신드롬을 일으킨 정여랑 작가가 의기투합해 보법 다른 재미를 책임진다.이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜의 시너지도 빼놓을 수 없다. 특히 스펙터클한 앙숙 케미스트리를 예고한 이정재와 임지연에 이어, 범상치 않은 관계성으로 얽히며 재미를 더할 김지훈과 서지혜의 활약에도 기대가 쏠린다. 그런 가운데 상반된 매력으로 스포츠은성을 이끌 이재형(김지훈 분)과 윤화영(서지혜 분)의 스틸컷이 공개돼 궁금증을 고조시킨다.먼저 반듯한 슈트 차림으로 회의에 몰두한 이재형의 모습이 시선을 사로잡는다. 설렘을 유발하는 달콤한 미소는 만인의 호감을 사는 그의 다정한 성미를 짐작게 한다. 전 국민이 사랑하던 전직 야구 스타에서 스포츠은성의 사장으로 새로운 인생을 시작하게 된 이재형은 소속 기자 위정신(임지연 분)과 범상치 않은 인연으로 엮이게 된다고. 사랑 앞에선 거칠 것이 없는 불도저가 되는 이재형에게 위정신이 어떤 변수로 작용하게 될지 궁금해진다.냉철하면서도 부드러운 카리스마가 돋보이는 윤화영의 존재감 역시 흥미롭다. 날카로운 촉으로 특종을 잡아내고 후배들에게 촌철살인 피드백을 날리며 연예부를 진두지휘하는 윤화영은 최연소 연예부 부장이라는 빛나는 타이틀의 주인공이다. 미모와 능력을 모두 갖춘 커리어우먼인 그는 모두를 설득하는 신들린 말발의 소유자이기도. 완벽한 업무 능력으로 흔들림 없이 나아가던 윤화영 앞에 사사건건 부딪히는 연예부 새내기 위정신과 신경 쓰이는 새로운 상사 이재형이 등장하며 예상치 못한 파장이 일어난다.김지훈은 “유쾌하고 무해한 매력을 가진 대본이라 재밌게 읽었다. 이정재, 임지연, 서지혜 배우와 같은 훌륭한 배우들과 함께 연기할 수 있는 현장도 기대가 됐다”라면서 작품 선택의 이유를 밝혔다.이어 오랜만에 다정한 캐릭터를 맡게 되어 설레는 마음이라고 전한 김지훈은 “‘이재형’은 능력부터 집안, 외모까지 모두 갖췄지만, 한 여자에게만 직진하는 스윗한 매력을 가진 인물이다. 의상으로 인물의 성격이 많이 드러나는 캐릭터라 전형적인 슈트의 매력을 살리면서도 고급스럽고 위트 있는 느낌을 표현하기 위해 신경 썼다. 한동안 보여드리지 못했던 다정한 매력을 잘 전달하기 위해 세심하게 준비했다”라고 전해 김지훈이 보여줄 새로운 얼굴을 더욱 기대케 했다.대본에서 생생함을 느꼈다는 서지혜는 “처음 대본을 읽었을 때 각 인물들이 지닌 개성과 성격이 아주 뚜렷하게 느껴졌다. 특히 제가 맡은 ‘윤화영’이라는 인물을 봤을 때는 내면에 숨겨진 복잡한 감정이 느껴졌고, 그런 내면을 지닌 인물을 연기해 보고 싶다는 마음이 들어 작품을 선택했다”라고 전했다.자신의 마음을 움직인 윤화영에 대해서는 “겉으로 보기에는 굉장히 냉정하고 감정 없이 특종에만 집중하는 인물처럼 보일 수 있다. 하지만 그 이면에는 남들이 쉽게 알지 못하는 인간적인 면모를 숨기고 있다는 점이 가장 큰 매력”이라고 설명하며 “연기할 때는 그런 화영이의 내면을 섬세하게 표현하고 싶었다. 속에 담긴 사랑스럽고 부드러운 감정이 자연스럽게 드러나는 것에 중점을 두고 연기했다”라고 전해 기대감을 높였다.한편, tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’은 오는 11월 3일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr