개그우먼 홍윤화가 여유 가득한 일상을 공유했다.홍윤화는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "비행기 꿀잼!!!ㅎㅎ✈️✈️✈️"이라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 홍윤화가 기내에 탑승해 비행을 즐기고 있는 모습. 홍윤화는 오는 12월 25일까지 40kg을 감량하는 것이 목표라고 선언했었다. 그러나 지난 5월까지 총 20kg을 감량한 이후 5개월 째 비주얼 변화가 없어 눈길을 끌었다.한편 홍윤화는 개그맨 김민기와 결혼해 현재 오뎅바를 운영하고 있다. 두 사람 사이 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr