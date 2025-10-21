사진제공 = 피네이션

가수 화사가 신곡 'Good Goodbye'로 컴백했다.화사는 최근 신곡 'Good Goodbye'를 발매하고 음악방송을 비롯한 활발한 활동을 이어가고 있다.'Good Goodbye'는 리드미컬한 선율과 화사의 짙은 보이스가 어우러진 곡이다. 화사가 직접 작사와 작곡에 참여해 완성도를 높였다. 지나간 사랑을 돌아보며 상대의 행복을 바라는 내용을 담은 가사가 리스너들의 공감을 얻고 있다.신곡은 발매 직후 멜론 TOP 100 상위권에 진입했다. 지니, 벅스 등 주요 음원 차트에서도 10위권 내를 기록하며 흥행세를 보이고 있다.배우 박정민이 출연한 뮤직비디오 역시 화제다. 해당 영상은 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위에 올랐고, 현재 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.화사는 음악방송 무대를 통해 팬들을 만나고 있다. 무대마다 댄서와 팬, 마마무 휘인 등 스페셜 게스트가 함께하며 다른 분위기를 연출했다.지난해 미니 2집 'O(오)' 이후 약 1년 만에 컴백한 화사는 'Good Goodbye'로 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr