[종합] '마이큐♥' 김나영, 재혼 17일 만에 후회했다…"이럴 거면 결혼 미룰 걸" ('옷장전쟁2')

사진=김나영 SNS

김나영이 "결혼 미룰 걸"이라는 발언까지 하며 승부욕을 보였다.넷플릭스 예능 '옷장전쟁2'은 각기 다른 감각을 지닌 두 패션 전문가가 셀럽들의 옷장을 탈탈 털어 스타일링에 도전하는 의뢰인 옷장 맞춤 꾸미기 대결 프로그램.지난 20일 오후 5시 공개된 '옷장전쟁2' 1회에서는 새로운 MC 김나영, 김원중 듀오가 2030 스타일 아이콘으로 사랑받고 있는 뷰티 사업가 겸 인플루언서이자 개코 아내 김수미의 옷장을 탐방하고, 김수미의 실제 옷장템으로 스타일링 대결을 펼치는 모습이 그려졌다.MC로 합류한 김원중은 첫 신고식부터 수줍은 내향인의 매력을 뽐냈다. 아시아 모델 최초 프라다 쇼에 올랐을 뿐만 아니라 패션 피플들의 워너비로 군림하는 '킹원중'이라는 수식어가 무색하게 김원중은 "제가 나영 누나보다 더 굽신거리는 성격"이라며 진땀을 쏟았다. 김나영 역시 "큰일났네. 우리 같이 굽신거리게 생겼네"라고 맞장구쳤다.이어 두 사람은 김수미의 개인 작업실에 찾아갔다. 꾸민지 6개월쯤 됐다는 김수미의 작업공간을 본 김나영은 "이 곳에서 혼자만의 시간을 갖는 거냐. 좋으시겠다"라고 자유를 갈망해 웃음을 자아냈다.반면 김원중은 김수미에게 뜬금없이 '출연 계기'를 묻는 등 정직한 진행 실력을 선보이며 "저는 개그가 없어요. 인생이 다큐에요"라며 울먹거렸다.김나영은 신입 MC 김원중 잡도리에 푹 빠졌다. 첫사랑에게 잘 보이고 싶어서 옷에 관심을 갖기 시작했다는 김원중의 발언에 그의 아내인 모델 곽지영을 소환하며 "지영 씨가 아니라 첫사랑한테 잘 보이고 싶었냐"라고 놀린 것. 또 김나영은 "어릴 때 옷을 안 사주셔서 결핍이 있다. 그래서 지금 옷을 많이 산다"라며 쇼퍼홀릭이 된 이유를 셀프 폭로했다.김수미는 '꾸안꾸 스타일' 추구미가 물씬 느껴지는 옷장을 공개했고, 본격적인 옷장대결이 펼쳐졌다. 김수미는 최애 아이템인 '그레이 니트'로 스타일링 대결을 주문했다. 김원중은 "멋 낸 듯, 안 낸 듯은 내 전문"이라며 새로운 승부 집착남의 탄생을 알렸다. 또 김수미의 평소 스타일을 스크랩해서 컨셉 시안까지 짜오는 열정을 불태웠다. 결국 조바심이 난 김나영은 "나도 이거 해올 걸. 내가 결혼 준비를 하느라고 바빴다. 결혼을 미룰 걸"이라며 발을 동동 굴러 웃음을 유발했다.두 MC는 각기 다른 매력의 '그레이 니트' 스타일링을 선보이며 패션 센스를 유감없이 뽐냈다. 김원중은 시크한 무드의 데일리 오피스룩을, 김나영은 편안하면서도 쿨한 무드가 살아있는 캐주얼 스타일을 제안했다. 김수미의 선택을 앞두고 두 MC는 '굽신모드'를 발동하며 웃음을 더했다.김원중은 "김나영 어르신은 방송을 많이 하시지만 저는 본업이 옷 만들고 그러는 사람"이라고 호소하는가 하면, 자신의 소장품인 선글라스를 뇌물로 건네며 승부욕을 분출했다. 이에 김나영은 "저는 결혼 선물로 승을 받아보고 싶다"라며 초강수를 뒀다. 김수미는 못 말리는 '승부 집착 남매'에 정신을 못 차렸다. 이날의 승리는 편안함을 제 1순위로 생각하는 김수미의 취향에 따라 김나영에게 돌아갔다.한편, 방송인 김나영과 가수 마이큐는 지난 10월 3일 4년 열애 끝에 재혼식을 올렸다. 김나영은 2015년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육했다. 마이큐는 초혼이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr