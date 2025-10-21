사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

가수 이찬원이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 전 펜싱 국가대표 선수 김준호와의 특별한 인연을 공개한다.오는 22일 방송되는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 594회는 '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호가 함께한다. 이찬원은 지난 12월 2024 KBS 연예대상에서 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하고 싶다고 밝힌 바 있다.이날 방송에서는 이찬원이 호우부자 집을 방문해 은우, 정우와 특별한 첫 만남을 갖는다. 이찬원은 집에 들어서자마자 은우, 정우를 보고 환호성을 터뜨리더니 두 팔로 꼭 끌어안으며 꿀 떨어지는 눈빛을 발사한다. 이찬원은 은우와 정우를 연신 귀여워하며 웃음을 터뜨려 보는 이들까지 미소 짓게 만든다고.특히 은우와 정우가 이찬원을 위해 깜짝이벤트를 준비해 시선을 사로잡는다. 은우와 정우가 빨간 카네이션 머리띠를 쓰고 인간 카네이션으로 변신한 것. 또 은우와 정우는 반짝이 의상을 색깔별로 맞춰 입어 마치 트로트 듀오 같은 모습을 보여준다.정우는 이찬원 환영 현수막에 그려진 사진과 이찬원을 번갈아 가리키더니 "진또배기 땀촌이야!"라고 외쳐 이찬원의 심장을 저격한다. 이에 이찬원은 "28개월 아기가 진또배기라고 한 거 처음이야. 심장이 터질 듯해"라며 벅차오르는 감정을 주체하지 못한다.그런가 하면 이찬원은 김준호와 '잘생긴 트롯'이라는 프로그램에서 만나 멘토와 멘티로 인연을 맺은 뒤 절친 사이로 발전해 꾸준히 친분을 이어왔다고. 이찬원 덕분에 김준호가 '중꺽마' 음원을 발매할 수 있었다고 밝혀 두 사람의 끈끈한 절친 케미에도 관심이 집중된다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 22일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr