전여빈, 김영란·부세미 오가는 온앤오프('착한 여자 부세미')

사진제공=KT스튜디오지니

'착한 여자 부세미' 전여빈의 온앤오프가 포착됐다.21일 전여빈 소속사 매니지먼트mmm은 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'에서 김영란이자 부세미 역을 맡아 얼굴을 갈아 끼우는 1인 2역 열연을 펼치고 있는 전여빈의 촬영 현장 비하인드를 공개했다.사진을 통해 작품과 연기를 대하는 전여빈의 진심을 엿볼 수 있다. 꼼꼼히 모니터를 하며 촬영 장면에 대해 되짚어보고, 끊임없이 고민하고 함께 대화를 나누는 등 최고의 결과물을 만들어내기 위해 거듭 노력을 기하고 있다.반면 밝은 미소로 주변을 환히 물들이고 있는 전여빈의 모습도 이목을 사로잡는다. 매 순간이 긴박하고 치열한 김영란의 삶과는 달리 현장의 따뜻하고 훈훈한 분위기가 고스란히 담겨 있어 보는 이들을 웃음 짓게 한다.이러한 전여빈의 열정이 담긴 '착한 여자 부세미'는 첫 방송 이후 예측불허 전개로 안방극장을 사로잡고 있다. 특히 전여빈의 인생 리셋 프로젝트가 보는 이들에게 몰입감을 선사하고 있다.극의 중심에서 몸을 사리지 않는 열연으로 제대로 하드캐리하고 있는 전여빈이 과연 김영란의 마지막을 어떻게 장식할지 궁금증이 모이는 가운데, 이는 채널 ENA에서 방송되는 '착한 여자 부세미'에서 확인할 수 있다.'착한 여자 부세미'는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA에서 시청 가능하며, 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개, OTT는 티빙에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr