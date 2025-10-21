사진=송세라 SNS

Mnet '러브캐처2' 출신 송세라가 결혼식을 앞두고 웨딩 촬영을 진행했다. 그러나 누리꾼들의 조언을 뒤로 하고 자신의 취향대로 진행해 눈길을 끌었다.송세라는 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "고집 부린 드레서 저는 10,000% 맘에 듭니다요. 결국 내 취향이 답이다 헿"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 송세라가 웨딩 드레스를 착용한 채 촬영에 한창인 모습. 그러나 해당 드레스는 누리꾼들로부터 큰 환호를 받지 못했던 디자인이었다.앞서 지난 4일 송세라는 누리꾼들에게 "드레스에 딱히 로망 없었어서 셀렉이 쉬울 줄 알았는데... 세상은 넓고 역시 예쁜 건 많다"며 "어떤 드레스가 가장 잘 어울려요?"라고 물었다.그러나 다수의 누리꾼들은 "딱히 어울리는 게 없는 느낌?", "제발 다른 곳으로 가세요", "드레스가 다 세라님 미모를 살려주지 못해요"라며 드레스 업체를 바꿀 것을 추천했다.송세라는 '러브캐처2'를 통해 연인이 된 박정진과 내년 봄 백년가약을 맺는다. 두 사람은 지난 8월 14일 자신들의 유튜브 채널 '세라에게 정진'을 통해 '6년 연애 끝에 드디어 결혼합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.박정진은 결혼을 결심한 이유에 대해 "아이를 가질 계획이 없었는데, 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어지는 거다"라고 전했다.박정진은 1991년생, 송세라는 1993년생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr