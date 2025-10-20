[사진제공=제이와이드컴퍼니]

배우 추영우가 세련된 비주얼을 선보였다.20일 추영우의 성숙해진 분위기가 돋보이는 화보 촬영 현장이 담긴 비하인드 컷이 공개됐다.공개된 사진 속 추영우는 다양한 스타일링에 따른 깊이 있는 눈빛과 섬세한 표정 연기를 보이며 화보 장인다운 모습을 드러냈다.특히, 추영우는 부드러운 실루엣 속에서도 자연스러운 포즈와 제스처로 탁월한 콘셉트 소화력을 엿보게 했다. 추영우는 클래식한 매력의 액세서리를 더해 모던하면서도 세련된 분위기를 완성했다.한편, 추영우는 올해 JTBC '옥씨부인전'에 이어 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', '광장', tvN '견우와 선녀'까지 잇단 작품에서 탄탄한 연기력을 입증했다. 뜨거운 인기에 힘입어 추영우는 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어도 성황리에 진행 중이다. 추영우는 최근 서울과 방콕에서 단독 팬미팅 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?''를 성공적으로 마쳤다. 추영우는 이후 타이베이, 오사카, 도쿄 등에서도 단독 팬미팅을 열 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr