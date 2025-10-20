사진=유튜브 채널 '엄정화TV'

가수 겸 배우 엄정화가 자신의 이상형을 솔직하게 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '엄정화TV'에는 '여배우들의 은밀한 수다 일과 연애 이야기 그리고.. 19금(?) | 배우 이엘, 차청화와 홈파티'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 엄정화는 드라마 ENA '금쪽같은 내 스타'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 이엘, 차청화를 집으로 초대해 이야기를 나눴다.엄정화는 아이를 키우고 있는 차청화를 향해 "청화는 좋겠다. 육아에서 해방됐지 않냐"고 물었고, 차청화는 "이런 날이 별로 없다. 어딜 나가는 걸 선호하지 않는 편이다. 아이를 낳고 더 그렇게 됐다"고 답했다. 그는 이어 "지금 스파이더맨이다. 다 기어오르고, 오늘도 벽지를 뜯었다"며 육아 근황을 전했다.이후 세 사람은 연애와 이상형에 대한 이야기를 이어갔다. 엄정화는 "남자친구든 부부든 유머코드가 잘 맞는 게 중요하다"고 말했다. 이에 '1순위가 뭐냐'는 질문이 이어지자, 그는 망설임 없이 "외모"라고 답했다.이엘은 이를 듣고 손사래를 치며 "나이. 연하여야 된다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 차청화가 "대화가 잘 통하는 사람? 잘생겨야 대화가 통하는 거 아니냐"고 묻자, 엄정화는 "그럼"이라고 맞장구치며 공감대를 형성했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr