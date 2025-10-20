사진 제공 = 인코드 엔터테인먼트

가수 겸 배우 김재중이 일본에서 발매한 새 앨범으로 현지 차트를 휩쓸었다.김재중은 지난 17일 일본에서 발매한 새 앨범 'Rhapsody'(랩소디)로 오리콘 데일리 차트 1위를 비롯해 일본 아이튠즈 앨범 차트, mora(모라) 종합 데일리 앨범 차트에서 1위를 기록했다.이번 앨범에는 2곡의 신곡과 함께 한국에서 발표한 인기곡의 일본어 버전이 포함돼 총 6곡이 수록됐다. 앨범은 이상적인 자신을 찾아가는 과정에서 느끼는 감정과 생각을 담았으며, 팬들에게 받은 응원과 마음을 하나의 선율(Rhapsody)로 표현했다.김재중은 신보 발매 다음 날인 18일 일본 도쿄에서 '2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR 'RE:VERIE''(재팬 아레나 투어 '리:베리') 단독 투어를 시작했다. 그는 이번 투어를 통해 일본 각지를 돌며 팬들과 만날 예정이다.김재중은 연말까지 공연 일정을 이어가며 다양한 활동을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr