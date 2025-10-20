/ 사진 제공: JTBC 새 토일드라마 1회 영상 캡처

2010년 MBC '개인의 취향' 이후 지상파 드라마로 복귀하 류승룡이 ‘상무님’이 되기 위한 발걸음을 뗀다.JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)(연출 조현탁, 극본 김홍기, 윤혜성, 제작 SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트)에서 1회 예고 영상으로 김낙수(류승룡 분)의 인생에 찾아올 다양한 단짠 모멘트를 예고하고 있다.공개된 영상은 언젠가 ‘김낙수 상무님’이 될 날을 상상하는 김낙수의 능청스러운 연기로 시작된다. 직원들의 별인 임원이 되기 위해 회사에서 잘 만큼 열정을 불태우는 김낙수의 모습에 후배들은 “존경스럽다”며 감탄을 표하고 있다.후배들의 응원 속에서 퇴근한 김낙수를 기다리고 있는 건 자가 아파트와 토끼 같은 아내 박하진(명세빈 분), 그리고 강아지 같은 아들 김수겸(차강윤 분). 그러나 가족들은 김낙수의 예상과는 정반대의 행동을 하며 그를 당혹스럽게 한다. 아내 박하진은 김낙수의 반대에도 제 뜻을 관철시키려 하는 한편, 아들 김수겸은 단호하게 대기업을 거부하는 것.한때 가족들에게 ‘끗발’ 좀 날렸던 김낙수의 체면도 조금씩 구겨지고 있는 가운데 회사에 뜻밖의 사고가 터지면서 김낙수도 절체절명의 시험대에 오르고 있다. 기자들에게 흘러 들어간 소스를 처리하지 못한다면 “임원 승진에 마이너스”라는 상사의 말과 그를 따르는 후배, 동기의 간절한 얼굴이 긴장감을 높인다.이 사고를 해결한다면 회사의 영웅이 되어 임원까지 폭풍 승진할 수 있지만 만약 해결하지 못한다면 회사에서의 입지도 위태로워질 수 있는 상황. 양날의 검을 쥔 김낙수가 승진과 안정 중 어떤 선택을 하게 될지 궁금해진다. 특히 영상 말미 직원들의 운명이 갈릴 인사 발령 통지서까지 등장해 김낙수가 과연 임원 승진의 문턱을 넘어설 수 있을지 관심이 집중된다.JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그릴 드라마. 오는 25일(토) 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr