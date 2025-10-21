사진=텐아시아DB

지난 5월 공개된 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸'을 통해 화제를 모은 '카이스트 출신' 최현준이 밴드 오디션 출연자로 나선다. 카카오엔터테인먼트는 CJ ENM과 파트너십을 맺고 Mnet '스틸하트클럽'을 통해 글로벌 K-밴드 메이킹 프로젝트 추진을 목표로 한다.20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이형진·김은미 PD, MC 문가영, 디렉터 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 참석했다.'스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 등 포지션별 참가자들이 청춘의 낭만과 날것의 감성, 그리고 무대 위 본능을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다. Mnet이 힙합, 댄스 서바이벌 시리즈에 이어 밴드 음악으로 장르를 확장하며 기대감을 높였다.이형진 PD는 카카오와의 협업 이유에 관해 "카카오는 글로벌 음원 유통과 아티스트 기획·제작에서 강점을 지니고 있다. CJ ENM은 수많은 서바이벌 프로그램을 제작해온 노하우가 있다. 양사가 함께 이 프로젝트를 성공시키고, 여기서 데뷔하게 될 밴드가 글로벌 시장에서 좋은 활동을 펼칠 수 있도록 깊이 있게 논의 중이다"라고 말했다. 이어 "향후 두 회사가 어떻게 하면 이 친구들을 더 잘 서포트할 수 있을지 열어놓고 논의하고 있다. 양사의 인프라를 통해 글로벌 팬들에게 다양하게 다가갈 수 있도록 준비하고 있으니 기대해 달라"고 말했다.'스틸하트클럽'이라는 제목에 대해 이 PD는 "기획할 때부터 밴드 음악을 정말 좋아했는데, 주변에 물어보면 장르적 장벽을 느끼는 분들이 많았다. '제목에 밴드가 들어가면 안 볼 것 같다'는 반응도 있었다. 그래서 첫 번째 과제는 밴드 음악의 매력을 어렵지 않게, 재밌게 전달하는 것이었다"라고 설명했다. 그는 "음악이나 아티스트는 결국 잘하는 것도 중요하지만, 알 수 없는 끌림이 있다고 생각한다. 마음을 빼앗는 밴드, 공연을 보고 계속 듣고 싶은 아이코닉한 스타가 탄생하는 곳이 되면 좋겠다. 관객들의 마음을 훔칠 수 있는 클럽을 상상하며 제목을 지었다"고 밝혔다.프로그램의 차별점에 관해 이 PD는 "기존 프로그램은 이미 활동 중인 밴드 간 배틀이거나, 실력자들이 모여 결성하는 구조가 많았다. '스틸하트클럽'은 실력도 중요하지만, 테크닉이 뛰어난 사람만 모이는 건 아니다. 밴드를 매개로 다양한 배경과 국적, 개성을 가진 참가자들이 함께 성장하는 과정을 담는다. 전공자뿐 아니라 음악을 시작한 지 오래되지 않은 참가자도 있다"고 이야기했다. 그러면서 "시청자들이 밴드를 어렵게 느꼈는데, '저렇게도 할 수 있구나', '나도 드럼 한 번 배워볼까?' 하는 생각이 들 정도로 확장성을 주는 게 목표"라고 설명했다.김은미 PD는 "보통 공연 무대에서는 보컬 중심으로 시선이 집중되지만, '스틸하트클럽'은 모든 포지션의 멤버들이 주목받을 수 있도록 신경 썼다. 첫 무대는 가로로 긴 형태의 무대에서 참가자들이 일렬로 서서 공연했다. 한 명 한 명을 영상으로 중계해 각자의 캐릭터가 잘 드러나도록 했다. 전 도전자의 매력을 고루 느낄 수 있을 거라 생각한다. 열심히 준비했으니 즐겁게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.MC 문가영은 "밴드 음악을 어릴 때부터 좋아했다. 제안받았을 때 큰 고민 없이 수락했다"고 말했다. 그는 "라이브 무대를 함께 즐길 기회를 얻어 감사했고, 시청자분들께 그 열정을 잘 전달하기 위해 노력했다. 녹화하면서 무대를 볼 때마다 'MC 하길 정말 잘했다'는 생각이 들 정도로 기억에 남는 무대가 많다. 그 감동을 잘 전달하는 것이 내 역할이라 생각한다"고 덧붙였다.디렉터 정용화는 "팀워크가 무엇보다 중요하다. 밴드는 음악을 만들어내는 과정에서 날것의 분위기가 있지만, 관객에게 설득력 있게 전달하는 것이 핵심이다. 내가 바라는 밴드는 음악을 진심으로 사랑하는 사람들이다. 무대 위에서 '누구보다 내가 최고다'라는 마인드를 가진 친구를 뽑고 싶다"고 밝혔다.'스틸하트클럽'은 21일(화) 밤 10시 Mnet에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr