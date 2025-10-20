하츠투하츠/ 사진 제공=SM

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 첫 미니앨범으로 컴백한다.하츠투하츠는 20일 첫 미니앨범 'FOCUS'(포커스)를 발매한다. 'FOCUS'는 타이틀 곡 'FOCUS'와 지난 6월 발표한 싱글 'STYLE'(스타일)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성, 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 'FOCUS' 뮤직비디오도 동시 오픈된다.타이틀 곡 'FOCUS'는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 곡으로, 중독성 강한 멜로디와 시크한 보컬이 어우러져 하츠투하츠의 새로운 매력을 선사한다. 가사에 온 신경이 상대에게 집중된 상태를 감각적으로 풀어냈다.데뷔곡 'The Chase'(더 체이스)와 싱글 'STYLE'에 이어 또 한번 '히트메이커' KENZIE(켄지)가 작사, 모두 하츠투하츠에게 포커스를 맞추게 된다는 메시지를 함축해 눈길을 끈다. 'FOCUS' 뮤직비디오에는 학교를 배경으로 모든 관심이 서로에게 쏠려 있는 하츠투하츠의 복잡미묘한 감정을 담았다.하츠투하츠는 이날 오후 8시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 새 앨범 발매를 기념하는 'Hearts2Hearts The 1st Mini Album 'FOCUS' Showcase'(하츠투하츠 더 퍼스트 미니앨범 '포커스' 쇼케이스)를 개최, 다양한 코너들로 팬들과 더욱 가까이서 소통하며 즐거운 추억을 쌓는 것은 물론, 신곡 'FOCUS' 무대도 최초 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr