배우 한소희가 첫 글로벌 팬미팅 투어의 피날레를 한국에서 장식한다.한소희는 오는 26일 오후 5시 서울 연세대학교 대강당에서 '2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]'의 마지막 공연을 개최한다. 약 4개월 동안 이어진 투어의 마지막 무대로 전 세계 팬들의 응원에 직접 감사의 마음을 전할 예정이다.이번 팬미팅 투어는 한소희의 데뷔 이후 첫 글로벌 팬미팅이다. 지난 6월 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, LA, 홍콩, 마닐라, 자카르타를 거쳐 전 세계 팬들과 만남을 이어왔다. 각 지역 공연마다 팬들의 뜨거운 호응을 받으며 성공적으로 진행된 가운데 서울 공연은 그 대미를 장식한다.서울 팬미팅은 한소희가 직접 기획에 참여해 완성도를 높였다. 공연의 콘셉트와 무대 연출, 토크 구성까지 세심하게 관여했으며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선사하기 위해 다양한 프로그램을 준비 중이다. 토크, 무대 퍼포먼스, 팬 참여형 이벤트 등이 어우러져, 진정성 있는 소통의 장이 될 전망이다.이번 팬미팅과 함께 공개된 한소희의 첫 공식 굿즈인 응원봉과 비즈키링은 배우의 감성과 정성이 고스란히 담긴 아이템으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 특히 팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 22일 두 번째 공식 굿즈가 팬 소통 플랫폼 하이앤드(Hi&) 앱을 통해 공개될 예정이다.공연 및 굿즈와 관련된 자세한 정보는 9아토엔터테인먼트 공식 SNS 및 팬 소통 플랫폼 하이앤드에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr