배우 한소희가 첫 글로벌 팬미팅 투어의 피날레를 한국에서 장식한다.
한소희는 오는 26일 오후 5시 서울 연세대학교 대강당에서 '2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]'의 마지막 공연을 개최한다. 약 4개월 동안 이어진 투어의 마지막 무대로 전 세계 팬들의 응원에 직접 감사의 마음을 전할 예정이다.
이번 팬미팅 투어는 한소희의 데뷔 이후 첫 글로벌 팬미팅이다. 지난 6월 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, LA, 홍콩, 마닐라, 자카르타를 거쳐 전 세계 팬들과 만남을 이어왔다. 각 지역 공연마다 팬들의 뜨거운 호응을 받으며 성공적으로 진행된 가운데 서울 공연은 그 대미를 장식한다. 서울 팬미팅은 한소희가 직접 기획에 참여해 완성도를 높였다. 공연의 콘셉트와 무대 연출, 토크 구성까지 세심하게 관여했으며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선사하기 위해 다양한 프로그램을 준비 중이다. 토크, 무대 퍼포먼스, 팬 참여형 이벤트 등이 어우러져, 진정성 있는 소통의 장이 될 전망이다.
이번 팬미팅과 함께 공개된 한소희의 첫 공식 굿즈인 응원봉과 비즈키링은 배우의 감성과 정성이 고스란히 담긴 아이템으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 특히 팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 22일 두 번째 공식 굿즈가 팬 소통 플랫폼 하이앤드(Hi&) 앱을 통해 공개될 예정이다.
공연 및 굿즈와 관련된 자세한 정보는 9아토엔터테인먼트 공식 SNS 및 팬 소통 플랫폼 하이앤드에서 확인할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
한소희는 오는 26일 오후 5시 서울 연세대학교 대강당에서 '2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]'의 마지막 공연을 개최한다. 약 4개월 동안 이어진 투어의 마지막 무대로 전 세계 팬들의 응원에 직접 감사의 마음을 전할 예정이다.
이번 팬미팅 투어는 한소희의 데뷔 이후 첫 글로벌 팬미팅이다. 지난 6월 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, LA, 홍콩, 마닐라, 자카르타를 거쳐 전 세계 팬들과 만남을 이어왔다. 각 지역 공연마다 팬들의 뜨거운 호응을 받으며 성공적으로 진행된 가운데 서울 공연은 그 대미를 장식한다. 서울 팬미팅은 한소희가 직접 기획에 참여해 완성도를 높였다. 공연의 콘셉트와 무대 연출, 토크 구성까지 세심하게 관여했으며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선사하기 위해 다양한 프로그램을 준비 중이다. 토크, 무대 퍼포먼스, 팬 참여형 이벤트 등이 어우러져, 진정성 있는 소통의 장이 될 전망이다.
이번 팬미팅과 함께 공개된 한소희의 첫 공식 굿즈인 응원봉과 비즈키링은 배우의 감성과 정성이 고스란히 담긴 아이템으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 특히 팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 22일 두 번째 공식 굿즈가 팬 소통 플랫폼 하이앤드(Hi&) 앱을 통해 공개될 예정이다.
공연 및 굿즈와 관련된 자세한 정보는 9아토엔터테인먼트 공식 SNS 및 팬 소통 플랫폼 하이앤드에서 확인할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT