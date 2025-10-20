/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’

지난 2월 MBC를 퇴사한 김대호(41)가 후배 아나운서 박지민(33)에게 폭로 당했다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 인기 여행 리얼리티 ‘위대한 가이드’ 시리즈 중 하나로 ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. 김대호와 최다니엘이 가이드를 맡아 여행 메이트들과 함께 색다른 여정을 펼친다.‘위대한 가이드2.5’의 첫 번째 여행지는 우리 민족의 정기를 느낄 수 있는 백두산으로, 지난 9월 촬영을 완료했다. 김대호, 최다니엘과 함께 시즌2 멤버인 전소민, 효정(오마이걸)의 케미 폭발 여정이 어떻게 담길지 첫 방송을 앞두고 기대감을 높이고 있다.백두산을 잇는 ‘위대한 가이드2.5’ 두 번째 여행지는 바로 동남아시아의 숨은 보석이라 불리는 라오스다. 제작진은 인천국제공항에서 포착된 김대호, 최다니엘, 전소민, 그리고 이번 라오스 여행에 새롭게 합류한 NEW 여행 메이트 박지민의 출국길을 공개해 관심을 집중시킨다.공개된 사진 속 공항에 모인 네 사람의 화기애애한 모습이 눈길을 사로잡는다. 특히 출국일인 10월 8일은 김대호의 생일로, 멤버들은 공항에서 미니 케이크를 만들어 김대호의 생일을 축하해주고 있다. 프리 선언 후 첫 고정프로그램인 ‘위대한 가이드’에서 촬영을 하며 생일까지 맞이한 김대호의 모습이 특별한 의미를 더한다.공항에서도 여전한 최다니엘과 전소민의 ‘찐친 케미’도 눈길을 사로잡는다. 최다니엘은 손이 많이 가는 여사친 전소민을 꽁냥꽁냥 다정하게 챙겨주고 있어, 본격 여행 전부터 케미 기대감을 높인다.박지민은 김대호가 퇴사하기 전 ‘오늘N’ 등의 프로그램에서 함께 호흡을 맞춘 절친한 MBC 아나운서 후배로, 두 사람의 관계가 이목을 끈다. 박지민은 김대호가 더 이상 선배가 아니라고 하면서 숨겨진 사생활 폭로를 예고해 관심을 집중시킨다.한편, MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 10월 28일 화요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr