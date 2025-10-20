사진=웨이크원

앨범 누적 판매량 900만 장 이상을 기록했다고 알려진 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 2026년 시즌 그리팅 출시를 예고하며, 팬들과의 새해맞이 기대감을 더했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 12월 19일 시즌 그리팅 'ZEROBASEONE 2026 SEASON'S GREETINGS '(0_1) World''(이하 '(0_1) World')를 출시한다.'(0_1) World'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 영원히 함께하기 위해 시공간을 조작하는 요원으로 변신, 아홉 멤버는 타임 엔지니어가 되어 현실과 또 다른 평행세계들을 만들어냈다는 콘셉트다.스토리 속에 탄생한 시즌 그리팅 '(0_1) World'는 그 어느 때보다 풍성한 구성을 자랑한다. 'World_0', 'World_1' 등 각기 다른 두 세계를 그린 포토북을 비롯해 요원 파일, 포토 홀더 다이어리, 미니 펜 키링, ID 포토카드 세트, 시크릿 메시지 포토카드 세트, 포스트 카드 세트 등 다채로운 품목으로 팬들의 소장가치를 더했다.'(0_1) World' 관련 무드를 엿볼 수 있는 티저도 제로베이스원 공식 SNS를 통해 공개돼 화제다. 영상 속 제로베이스원은 9인 9색의 슈트 차림으로 등장, 치명적 매력의 요원으로 변신해 눈길을 끌었다.제로베이스원의 2026년 시즌 그리팅 '(0_1) World'는 12월 19일 출시되며, 이에 앞서 각종 음반 사이트를 통해 10월 20일부터 예약 판매가 진행될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr