'에일리♥' 최시훈, 럭셔리 선물받고 미소…장가 잘 갔네

최시훈이 아내 에일리에게 선물을 받았다.지난 19일 최시훈은 “장보러간사이 와이프가 준비한 서프라이즈 ㅠㅠ 별일없이 지나가던 생일도 특별한 날로 만들어주는 와이프 감사합니다”라고 적었다.공개된 사진 속 에일리는 남편을 위해 생일파티를 준비한 모습. 천장에는 풍선이 가득 달려있고 이들은 인증샷을 남겼다.에일리는 넷플릭스 예능 '솔로지옥'에 출연한 최시훈과 지난 4월 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr