2000년생 가수 배진영이 솔로 데뷔 무대를 통해 화려한 신고식을 치렀다. 그는 2017년 워너원으로 데뷔한 뒤, 2018년 그룹 해체를 겪고 2019년 CIX로 재데뷔했다. 그리고 올해 첫 솔로 아티스트로서 새로운 출발을 알렸다.배진영은 16일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연해 타이틀곡 'Round&Round(라운드 앤드 라운드)' 무대를 꾸몄다.지난 14일 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG(스틸 영)'을 발매하며 8년 만의 홀로서기에 나선 배진영은 'Round&Round' 무대를 통해 솔로 아티스트로서의 존재감을 확실히 각인시켰다. 무대마다 트렌디하면서도 힙한 무드를 살린 스타일링으로 시선을 끌었고, 배진영만의 감각적인 패션 센스와 무대 장악력이 돋보였다.자유분방하면서도 여유로운 분위기 속에서 펼쳐진 표정 연기는 보는 이들을 단번에 매료시켰다. 섬세한 감정 표현과 안정적인 라이브, 퍼포먼스까지 삼박자가 완벽하게 어우러지며 '완성형 아티스트'의 면모를 입증했다. 특히 무대 위 배진영은 그동안 쌓아온 경험과 내공을 바탕으로 자신만의 색깔을 뚜렷하게 드러내며, 솔로 아티스트로서 새로운 시작을 강렬하게 알렸다.또 배진영은 MBC FM4U '친한친구 이현입니다'에 출연해 청취자들과 소통했으며, AB6IX 박우진, 하성운, 더보이즈 에릭, 케플러 김다연, 싸이커스 준민, 이채연 등 다양한 아티스트들과 함께 'Round&Round' 챌린지를 이어가며 색다른 재미를 전하고 있다.배진영은 앞으로 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이며, 오는 11월 8일과 9일에는 서울 광진구에 위치한 티켓링크 1975 씨어터에서 팬 콘서트 'BEGIN, YOUNG(비긴, 영)'을 열고 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr