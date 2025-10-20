사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 두 번째 미니 앨범으로 돌아온다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 20일 0시 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 미연의 두 번째 미니앨범 'MY, Lover' 인트로 필름을 공개했다. 미연은 미니 1집 'MY'에 이어 3년 6개월 만에 솔로 활동에 나선다.인트로 필름은 사랑의 시작과 끝을 오가는 다층적인 감정의 변화를 시각적으로 담아냈다. 의자와 아이스크림이 녹아내리는 뜨거운 사랑의 시작부터 번개가 치고, 빗방울이 떨어지는 이별의 감정까지 극단적인 온도차를 통해 사랑의 다양한 얼굴을 표현했다. 특히 미연의 미니 2집 앨범명 'MY, Lover'와 함께 11월 3일 오후 6시 발매 일정이 공개되면서 컴백 기대감을 끌어올렸다.미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'는 사랑을 다양한 시선으로 풀어낸 앨범이다. 지난 2022년 첫 미니 앨범 'MY'를 통해 '미연'이라는 솔로 아티스트의 이야기를 시작했다면, 'MY' 시리즈의 두 번째 이야기인 이번 앨범에서는 더욱 깊어진 사랑 노래들을 들려줄 예정이다.미연은 앞서 자작곡 디지털 싱글 'Sky Walking'을 선보이며 싱어송라이터로서 발돋움했다. 또한 지난 5월 발표한 아이들의 미니 8집 'We are' 수록곡 'Unstoppable' 작사와 작곡에 참여하며 음악적 스펙트럼을 확장한 바 있다. 미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'은 오는 11월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.한편, 유튜브 채널 'KODE 코드' 측은 지난 9일 미연과 CIX 출신 배진영의 여행 콘텐츠 티저 영상을 공개했다. 팬들은 '우리 결혼했어요'('우결')'을 연상케 한다며 냉담한 반응을 보였고, '트립코드' 측은 지난 16일 "본편은 심도 있는 논의 끝에 업로드를 잠정 보류하기로 결정했다. 콘텐츠를 기다려주신 모든 분께 깊이 사과드린다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr