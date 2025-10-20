곽선희, ♥동성 연인에게 프로포즈 받아…11월 뉴욕서 혼인서약

‘강철부대W’ 곽선희가 동성 연인에게 프로포즈를 받았다.
최근 곽선희는 동성 연인과 함께 나간 대회 피니시라인에서 프로포즈 반지를 받았다. 동성 연인은 무릎을 꿇고 곽선희에 반지를 주며 결혼하자고 했다. 이들은 내달 미국 뉴욕에서 혼인 서약을 한다. 또 제주도에서 웨딩 촬영을 앞두고 있다. 한편 곽선희는 지난해 12월 종영한 '강철부대W'에 제53보병사단 예비역 중위 출신으로 출연했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
