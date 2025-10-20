솔비, 그림 최고 값은 '2300만원'…"논란 많았다"('백반기행') [종합]

사진=텐아시아DB

가수 겸 화가 솔비가 자신의 최고 그림 값이 2300만원이라고 밝혔다.19일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 허영만이 가수 겸 화가 솔비와 경상남도 창녕의 맛집을 탐방했다.솔비는 "가수 활동할 때는 솔비, 화가 활동 때는 본명 권지안으로 활동한다"며 "그림 그린 지는 13년, 가수는 20년째"라고 밝혔다. 근황에 대해 솔비는 "전시 준비하고 있다. 포르투갈에서 전시하고 있고, 10월부터 대구에서 초대 개인전 열릴 예정"이라고 전했다.허영만은 "물어보면 안 되는 건데, 그림 값이 얼마나 하냐. 우리 딸도 화가라서 궁금하다"고 조심스레 질문했다. 솔비는 "호당 40만원 정도"라고 답했다. 허영만은 "오, 세다"라며 감탄했다. 이어 허영만은 "제일 비싼 그림을 얼마냐"라고 물었다. 솔비는 "2300만원"이라고 밝혔다. 이에 허영만은 "나도 화가로 전향할까봐"라며 웃음을 안겼다.2017년 한 음악 방송에서 솔비는 그림 그리는 파격 퍼포먼스를 선보였다. 솔비는 "여성으로서 받은 상처와 폭력적인 부분을 퍼포먼스로 표현했는데, 논란이 많았다. '왜 음악 방송에서 그런 걸 하냐. 미술관 가서 해라'고 하더라"고 전했다. 그러면서 "나는 음악 무대에서 춤추면서 노래하는 것만이 대중예술이라고 생각하지 않는다. 음악과 미술을 결합한 새 장르 무대 보여줄 수 있으면 좋겠다는 마음이었다. 이후 파리에서 하는 행사에 오히려 초청받았다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 솔비는 "나의 꿈을 표현하고, 그것을 결과물로 만드는 일이 좋다"며 "시나리오 작가에 도전했고, 숏드라마로 제작에 들어갔다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr