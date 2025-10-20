'모친상' 서장훈, 결국 눈물 쏟았다…연이은 비보 "할머니, 반려견도 떠나 보내" ('미우새')[TEN이슈]

/ 사진=텐아시아DB

서장훈이 연이은 가족의 비보를 고백하며 눈물을 보였다.지난 19일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 배우 배정남이 유일한 가족이었던 반려견 벨을 떠나보내는 모습이 담겼다.이날 배정남은 반려견 벨의 갑작스러운 사망 소식을 들었다. 사인은 심장마비였다. 당시 촬영 중이었던 배정남은 원장님과의 영상 통화로 벨의 마지막 목소리를 들을 수 있었다.그는 “아빠가 미안하다. 조금만 더 있다 가지. 고생 많았다. 푹 자라”며 오열했고, “전화를 끊고 바로 출발했는데 살면서 그렇게 많이 울어본 건 처음이다. 가슴이 찢어진다는 말, 타들어간다는 말이 진짜다. 다행히 안 아프게 갔다”고 말했다.이어 벨이 화장터로 들어가자 배정남은 눈물을 쏟았고, 작은 항아리에 담겨 나온 벨에 “푹 쉬어라 이제. 아프지 말고 푹 쉬자”고 해 안타까움을 자아냈다.이를 VCR로 지켜보던 서장훈은 눈물을 흘렸다. 신동엽은 “장훈이도 작년에 어머니, 할머니, 반려견까지 보냈다. 생각이 많이 날 것”이라고 전했다.서장훈은 “영상에서 본 과정을 제가 똑같이 지내고 왔다. 우리 집에 있던 아이는 워낙 노견이었다. 마지막에 너무 몸이 안 좋은 모습을 많이 봤다. 그걸 보고 있는 게 더 힘들었다”고 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr