사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 쯔양이 촬영 중 눈물을 보였다.20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 안재현, 먹방 유튜버 쯔양이 출연했다.이날 쯔양은 고정멤버가 처음인 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')를 언급하며 "제가 하나도 안 웃기다. 어떤 얘기를 해도 진지하게 만든다"고 고민을 털어놨다.신동엽은 "네가 웃길 필요 없다. 네 존재 자체가 흥미롭고, 먹는 모습이 행복을 선사한다"고 위로했다. 함께 촬영한 안재현 또한 "웃기는 게 아니라 보는 사람이 기분이 좋아진다"며 공감했다.순간 눈물을 보인 쯔양은 "제가 요즘 눈물이 많아졌다. 나이가 든 것 같다"고 토로하다가 곧 29세 나이에 사과해 폭소를 안겼다.쯔양은 "원래 눈물이 없었다. 사는 게 바쁘다 보니 늘 치이고 감성에 젖지 않았는데, 요즘 감정이 많이 생겨서 가끔 혼자서 운다"고 고백했다.신동엽은 "그건 좋은 거다. 혼자 울다 보면 개운하고 깔끔해진다"면서 자신이 빚보증으로 빚더미에 앉았을 때 일화를 전하며 응원했다.쯔양은 과거 강호동이 라면 6봉지를 먹은 기록에 "생각보다 적게 드시더라"면서 "저는 라면 20봉지 정도 먹는다. 밥은 아니고 간식이다. 치킨은 느끼해서 많이 못 먹어 5~6마리, 피자도 6판 정도"라고 놀라운 대식가 면모를 자랑했다.안재현은 "'어튈라' 팀은 회식을 못 한다. 촬영 후에 너무 배가 부르기 때문"이라며 "촬영 끝나면 명치까지 배가 불러서 저랑 조나단, 김대호는 헬스장 가는데, 쯔양은 허기진 배로 집에 가더라"고 밝혔다.쯔양은 "촬영 날이 제일 적게 먹는 날이다. 휴게소 들러서 간식거리 먹고 집 도착하기 전에 배달 음식 시킨다"고 말해 놀라게 했다.먹방 유튜버 초기 시절 겪은 고충도 털어놨다. 쯔양은 "라이브 중간에 화장실 가면 '토한다'는 소문이 있었다. 6시간 참은 적도 있고, 일부러 계속 채팅을 하거나 소리로 증명하기도 했다"고 이야기했다."이제는 화장실 갈 일을 자주 참는다"는 쯔양에게 신동엽은 "배설의 쾌감이 있잖냐. 참았다가 가면.."이라며 "자주 참는다고? 완전 쾌락주의자네"라고 놀려 폭소케 했다.정호철은 "화장실에 가면 3만 칼로리가 다 나오냐"며 현실적인 부분을 궁금해했다. 쯔양은 "물을 여러 번 내린다. 아웃풋이 나온다"면서 "휴게소 목격담이 있었는데, 제가 물을 7번 내렸다고 하더라"고 고백해 폭소를 유발했다.한편, 쯔양은 최근 사이버 레커 협박, 금전 갈취, 허위 사실 유포 등으로 힘겨운 시간을 보낸 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr