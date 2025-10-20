/ 사진=브레이브엔터테인먼트

그룹 다크비가 타이틀곡 'lrony'의 안무 스포일러 영상을 공개했다. 앞서 멤버 한해리준과 양희찬은 지난달 막을 내린 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연해 인상 깊은 활약을 펼친 가운데 아쉽게 탈락했다.다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 지난 17일과 오늘(20일) 0시 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 신곡 안무 제작 과정과 스포일러를 담은 영상을 각각 공개했다.지난 17일 공개된 '푸티지 프랙티스룸' 영상에서 다크비 멤버들은 신곡의 퍼포먼스를 완성해 가는 과정이 담겨 있어 눈길을 끈다. 영상에는 리더 D1의 티칭 아래, 멤버들이 일사불란하게 움직이며 집중하는 모습, 서로의 의견을 모아 점점 군무를 완성하는 모습 등 탄탄한 팀워크가 담겨 있어 완곡 퍼포먼스에 대한 기대감을 증폭시켰다.이어 오늘(20일) 공개된 '푸티지 스포일러' 영상에는 신곡 'lrony' 도입부와 퍼포먼스 일부가 공개되어 눈길을 끈다. 다크비 멤버들은 '퍼포먼스 장인'다운 특유의 강렬한 에너지와 디테일이 돋보이는 칼군무를 통해 한층 업그레이드된 음악성과 퍼포먼스를 예고했다.다크비의 미니 9집 'Emotion'은 아이러니한 설렘, 벗어날 수 없는 유혹, 자유와 해방, 강렬한 로맨스, 그리고 이별과 시작까지 사랑이라는 주제를 다크비만의 음악으로 풀어낸 앨범으로 다크비 멤버들이 직접 작사·작곡·안무 전반에 참여하여 더욱 진솔한 감정과 개성을 담아냈다.타이틀곡 ‘Irony’는 중독성 강한 기타 리프가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로 연인의 행동이 "사랑인가, 장난인가" 애매하게 느껴지는 순간을 담아냈다. 달콤하지만 혼란스러운 감정을 강렬하게 표현하며 다크비의 새로운 매력을 확인할 수 있다.한편, 다크비의 미니 9집 'Emotion'은 오는 10월 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트와 오프라인을 통해 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr