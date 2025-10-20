[공식] 김성령, 아들 잃고 정신적 장애 생겼다…김세원과 모녀 호흡, '낮은곳으로부터' 크랭크인

사진제공=FN엔터

김성령 주연의 영화 '낮은 곳으로부터'가 크랭크인에 들어갔다.'낮은 곳으로부터'가배우 김성령을 비롯해 김세원, 임선우 등 배우진을 확정, 지난 10월 10일 본격적인 촬영에 돌입했다. '낮은 곳으로부터'는 죽음의 그림자에 매여 있는 두 사람, 엄마 해숙(김성령 분)과 딸 윤슬(김세원 분)의 생존 분투기를 담은 심리 드라마다.김성령은 아들의 죽음 이후 감정 조절 장애를 겪으며 밤마다 위험한 산길로 향하는 엄마 해숙을 맡았다. 절망과 죄책감, 그리고 자신을 향한 끝없는 질문 속에서 흔들리는 인물의 복합적인 심리를 김성령만의 깊이 있는 연기로 풀어낼 예정이다.엄마 해숙과 극의 중심축을 이루는 딸 윤슬 역에는 신예 김세원이 캐스팅됐다. 드라마 '조폭인 내가 고등학생이 되었습니다', '남남', 영화 '유림', '수학영재 형주' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 김세원은 오빠의 죽음 이후 죄책감과 불안, 분노와 원망 등이 한 몸처럼 엉킨 윤슬로 분해 김성령과 팽팽한 감정의 줄다리기를 펼친다.'세기말의 사랑', '연애 빠진 로맨스', 드라마 '트레이스' 등으로 존재감을 알린 임선우도 합류해 기대를 더한다. 임선우는 윤슬이 아르바이트하는 사탕 가게 사장이자 자유로운 성격의 민주를 맡아 활약한다.이 외에도 '굿 파트너', '웰컴투 삼달리', '동백꽃 필 무렵' 등 다양한 드라마에서 열연을 펼쳐온 김미화, '성적표의 김민영'으로 성공적인 스크린 데뷔를 치르며 주목받은 윤아정, 그리고 이승민 등 다양한 세대의 배우들이 모였다.'낮은 곳으로부터' 대본 리딩 현장에서는 모든 배우가 맡은 인물에 완벽하게 몰입해 현장을 숨죽이게 만들었다는 후문이다. 밀도 높은 서사와 깊은 감정선이 오고 가는 대사 한 줄 한 줄을 연기하는 배우들의 울림 있는 연기와 묵직한 호흡에 리딩을 마친 뒤에는 모두가 뜨거운 박수를 쏟아냈다고 해 기대를 높인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr