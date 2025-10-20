[종합] 제작 2년 만에 빛 봤다…조준영♥박지후→최보민♥박유나 "이 자리에 있는 게 감동" ('스피릿 핑거스')

2년 만에 공개되는 티빙 새 드라마 '스피릿 핑거스'가 베일을 벗는다. 10년 전 웹툰으로 큰 사랑을 받은 원작을 새롭게 해석해 청춘들의 불안과 성장, 그리고 현실적인 감정을 밀도 있게 풀어냈다고 해 기대를 모은다.20일 서울 마포구 상암DMC푸르지오 S-city 1층 쇼킹케이팝센터에서 '스피릿 핑거스' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 박지후, 조준영, 최보민, 박유나, 이진혁과 연출을 맡은 이철하 감독이 참석했다.'스피릿 핑거스'는 나만의 색을 찾아 떠난 청춘들의 알록달록 힐링 로맨스를 그린 드라마다.박지후는 자존감과 자신감이 낮아 자신이 무엇을 좋아하고 잘하는지 모르는 무채색 여고생 송우연 역을 맡았다. 조준영은 '스피릿 핑거스'의 유쾌한 활력소이자, 자유로운 영혼의 소유자인 남기정으로 분한다. 최보민과 박유나는 각각 잘생긴 외모와 그림 실력, 운동 신경까지 겸비한 완벽남 블루핑거 구선호와 따뜻함과 센스를 겸비한 매력 캐릭터 민트핑거 남그린을 연기한다.이날 연출을 맡은 이철하 감독은 "'스피릿핑거스'는 만화와 웹툰으로 먼저 사랑받은 작품이다. 10년 전인 2015년 연재를 시작해 많은 독자들의 마음을 얻었다"고 말했다. 이어 "'스피릿핑거스'라는 이름은 다양한 연령대와 직업군의 사람들이 모여 그림을 그리는 모임을 뜻한다. 각자 자신만의 색을 찾아가는 여정이기도 하지만, 손가락을 통해 영혼의 치유를 경험하는 힐링 스토리이기도 하다"고 설명했다.그는 "웹툰이 워낙 긴 작품이라 드라마로 옮기며 어떻게 원작의 감정을 고스란히 담을 수 있을까 고민이 많았다. 함께해준 배우들이 마지막까지 잘 마무리해줘서 지금의 결과물이 나올 수 있었다"고 고마움을 표했다.배우 캐스팅 비화도 전했다. 이철하 감독은 "기준 1순위는 '연기'였다. 연기를 잘하는 배우들과 함께하고 싶었다. 그래서 지후 배우와 준영 배우에게 직접 연락해 같이 해달라고 부탁했다"고 밝혔다.박지후는 외적으로 많은 변신을 시도했다며 "무채색 그 자체인 우연이를 표현하기 위해 헤어와 메이크업은 정말 기본만 했다. 또 옷은 검정색 롱패딩을 걸치고 다 늘어난 티셔츠를 입는 등 정말 기본만 입으려고 했다"고 말했다.이어 "안경을 쓰니까 오히려 우연이가 된 것처럼 자신감이 생기더라. 제 안에 있는 내향적인 성향을 끄집어내서 우연이를 연기했다"고 덧붙였다.앞서 '바니와 오빠들', '2반 이희수' 등 웹툰 원작의 드라마에 출연했던 조준영은 '스피릿 핑거스'를 위해 모델 수업도 받았다고. 그는 "남기정은 평상시에는 엉뚱하지만 모델 일을 할 때 프로페셔널한 친구"라며 "포즈를 잡거나 할 때 진짜 모델처럼 보이도록 모델수업을 받으면서 준비했다"고 밝혔다.'만찢남'이라는 호칭에 대해 조준영은 "웹툰으로도 많은 사랑을 받은 작품을 드라마에서 연기해서 감사하게 생각한다"며 "웹툰 안에서 각각의 캐릭터가 가진 특징이 하나씩 있는데 그런 것들을 참고하면서 싱크로율을 높이려고 했다"고 말했다.'스피릿 핑거스'는 제작이 완료된 후 약 2년 만에 공개되는 작품이다. 이철하 감독은 "이 드라마가 세상에 나오기까지 제작진과 스태프들의 헌신이 컸다. 지금 이 자리에 있는 것 자체가 감동"이라며 "최근 원작 작가님과 이야기를 나누며 느낀 건, 우리 모두에게 10대 시절이 있었다는 점이다. '스피릿핑거스'는 우연이라는 인물이 가장 찬란했던 그 시절을 담은 이야기다"고 말했다.이어 "그 시절의 고민, 두려움, 불확실함은 20년 전이든 지금이든 다르지 않다고 생각한다. 그런 이야기가 2025년에 다시 전해진다는 점에서 의미가 깊다. 힐링의 메시지는 시대를 초월해 통한다고 믿는다"고 해 작품에 대한 기대감을 높였다.'스피릿 핑거스'는 오는 10월 29일 티빙에서 독점 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr