'학씨' 최대훈, 헬스장 대표 됐다…법적 자문 받아 사업 꾸려, "청천벽력 소식" ('신사장')

‘학씨 아저씨’ 최대훈이 ‘신사장 프로젝트’에 유쾌한 감칠맛을 더한다.20일 방송되는 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’ 9회에서는 배우 최대훈이 헬스장 대표 찰스 홍 역을 맡아 신사장(한석규 분), 이시온(이레 분)의 새로운 협상 대상자로 깜짝 등장한다.극 중 찰스 홍(최대훈 분)은 헬스장 사업을 운영하는 사업가로 조필립(배현성 분)의 법조계 선배 두동석(홍우진 분)에게 법적 자문을 받으며 사업을 꾸려가는 인물. 두동석이 법의 허점을 악용해 헬스 트레이너들의 노동력을 착취하고 있다는 문제가 신사장과 이시온의 귀에 들어가면서 예상치 못한 맞대면을 하게 된다.공개된 사진에는 찰스 홍과 신사장, 이시온의 첫 만남 현장이 담겨 있다. 먼저 공항에서 신사장, 이시온의 환영 인사를 마주한 찰스 홍은 해외 여행을 갓 마치고 돌아온 자의 여유로운 미소를 짓고 있다.찰스 홍을 마주한 신사장과 이시온 역시 눈길을 끈다. 다소 떨떠름한 표정의 신사장과 환하게 웃는 이시온의 모습이 묘한 온도차를 자아내며 두 사람이 피켓을 들고 공항까지 찾아온 사연을 궁금하게 만든다.찰스 홍 앞에 불현듯 등장한 신사장과 이시온은 찰스 홍을 곧장 협상 테이블로 끌어들이고 청천벽력 같은 소식을 전할 예정이다. 과연 신사장과 이시온은 찰스 홍에게 어떤 이야기를 전하게 될지 관심이 집중된다.무엇보다 찰스 홍의 넉살 좋은 무드를 자연스럽게 그려낼 최대훈(찰스 홍 역)의 열연이 기다려진다. ‘폭싹 속았수다’의 학씨 아저씨 부상길 역으로 깊은 인상을 남긴 최대훈이 이번에는 어떤 활약으로 극에 생기를 불어넣을지 주목ㄷ괸다.'신사장 프로젝트' 9회는 이날 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr