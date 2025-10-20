이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 임시완이 아이돌 시절을 회상하며 배우로 전향하게 된 계기를 전했다.19일 'TEO 테오' 채널을 통해 공개된 넷플릭스 예능 '장도바리바리' 영상에 임시완이 출연해 장도연과 진솔한 이야기를 나눴다.공개된 영상에서 임시완은 가수 시절을 회상하며 "가수로 시작했지만 적성에 안 맞는 것 같다고 생각했다. 막상 데뷔를 하고 나니 너무 날고 기는 대단한 친구들이 너무 많더라. 좀 과장해서 얘기하면 발에 치이는 사람이 다 실력자였다"고 털어놨다.이어 임시완은 "내가 있을 곳(아이돌)이 아니다. 내가 재능을 갖고서 이걸 하고 있는 것도 아니고. 뭐 두각을 드러낼 수도 없고 생명력이 길 것도 아닌데 아이돌이라는 게 내가 오래 할 수 있을까 이 길이 아닌 것 같다 생각했다"며 빠른 판단을 했다고 밝혔다.그러던 가운데 연기를 할 수 있는 기회가 들어왔다고. 그는 "나는 이제 돌아가서 내가 그만뒀던 학업을 다시 해야겠다고 생각한 찰나에 '해를 품은 달' 오디션 기회가 들어왔다. 저한테만 들어온 것도 아니고 우리 그룹 (제국의 아이들)에 단체로 들어온 거였다"고 말했다.임시완은 "덜컥 오디션에 합격하고, 드디어 인정받았다는 생각에 뭐라도 하고 싶었다. 그때 '변호인' 작품이 들어와서 오디션을 봤다. 이거는 목숨 걸고 매달려야겠다고 생각했다"고 연기에 대한 열정이 생겼다고 전했다.한편, 임시완은 지난달 26일 공개된 영화 '사마귀'에 주연을 맡아 열연했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr