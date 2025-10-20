빚만 1억 5000만원인데…'육아 휴직 6년 요구' 아내, 아이들 외면한 채 극단적 고민 ('결혼지옥')

사진제공=MBC

'오은영 리포트-결혼 지옥' 사상 첫 육아 휴직 남편이 등장한다.20일 오후 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼지옥')에서는 방송 사상 처음으로 남편이 육아 휴직 중인 '육아휴직 부부'가 출연한다. 남편은 "복직이 간절하다"라고 호소하지만, 아내는 남편의 복직을 원하지 않는다.'육아휴직 부부' 남편은 육아 휴직 20개월 차로, 세 아이의 육아와 집안 살림을 전담하고 있다. 아침부터 아이 셋을 챙기고 집안일로 24시간 쉴 틈 없이 하루를 보내는 남편. 이에 남편은 "일보다 육아가 더 힘들다. 아내가 육아 휴직을 6년 정도 해달라더라"라고 고충을 털어놓는다. 이어 남편은 "일하고 싶다. 복직이 정말 간절하다"라고 토로한다.부부에게는 1억 5000만 원의 빚이 있었다. 이에 이자만 한 달에 200만 원 이상 나간다고 고백해 안타까움을 자아낸다. 그럼에도 아내는 남편의 복직을 극구 반대해 그 이유에 관심이 집중된다. '육아휴직 부부'에게 감당할 수 없는 빚이 생긴 사연은 무엇일지, 아내가 마이너스 생활에도 남편과 맞벌이를 하지 않겠다고 주장하는 이유는 무엇일지 주목된다.아내는 심리적으로 불안정한 상태라며 "여기서 조금만 더 안 좋아지면 안 좋은 생각을 할 것 같다"라고 오은영 박사를 찾은 이유를 전한다. 이어 "목숨 걸고 일하고 있다"라고 고백하며 스스로가 초라하게 느껴진다고 해 안타까움을 안긴다. 특히 아내는 "퇴근하고 집에 오면 머리가 윙윙거린다. 아이들의 말을 듣는 순간 머리가 터져버릴 것 같다"라고 불안한 모습을 보인다.'육아휴직 부부' 아내가 이렇게 벼랑 끝에 내몰린 이유는 무엇일지, '육아휴직 부부'에게는 무슨 일이 일어난 것일지는 이날 오후 10시 50분 방송되는 '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr