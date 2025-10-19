사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

배우 신현빈이 동안 미모를 자랑했다.신현빈은 자신의 인스타그램에 작품 '얼굴'을 언급하는 해시태그와 함께 사진을 다수 게시했다.사진 속 신현빈은 아이보리 재킷에 블랙 크롭톱을 매치한 세련된 스타일로 눈길을 끈다. 손으로 얼굴을 가리며 놀란 듯한 표정을 짓는 컷에서는 장난기 어린 매력이 돋보이고 베이지 재킷을 걸치고 두 손으로 얼굴을 감싼 포즈에서는 청초한 분위기가 느껴진다.또 다른 사진에서는 블랙 시스루 셔츠에 은은한 미소를 띠며 시선을 사로잡는다. 자연스러운 조명과 은은한 메이크업이 신현빈 특유의 고요하고 지적인 미모를 한층 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "언니 정말 귀엽고 예쁘고 다하면 어케요" "화이팅" "귀여워" "언니 나이는 제가 먹나봐요" 등의 댓글을 남겼다.한편 신현빈은 1986년생으로 39세이며 영화 '얼굴' 개봉을 앞두고 있다. 이영화는 제50회 토론토 국제 영화제 스페셜 프레젠테이션 부문 초청작이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr