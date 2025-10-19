사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

배우 한지민이 청순하고 아름다운 외모를 자랑했다.한지민은 최근 자신의 인스타그램에 브랜드 명이 담긴 사진을 게시했다.사진 속 한지민은 화이트 컬러의 민소매 의상을 착용하고 군더더기 없이 깔끔하게 머리를 묶은 모습이다. 피부 본연의 건강한 광채와 촉촉함이 강조된 메이크업은 투명하고 맑은 이미지를 더욱 부각한다. 한 사진에서는 손을 뺨에 살짝 대고 정면을 향해 은은하게 미소 짓고 있으며 다른 사진에서는 옆을 바라보며 미소를 지어 여신 같은 우아함을 드러낸다. 정면을 향한 깨끗하고 환한 미소는 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 전달한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "미모가 다했네" "역시 자연미인" 등의 댓글을 남겼다.한편 1982년생인 한지민은 10살 연하의 밴드 잔나비 멤버 최정훈과 공개 열애 중이다. 또 차기작으로 JTBC 새 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'을 선택했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr