사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 압도적인 미모와 분위기로 20대 못지않는 몸매를 자랑했다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "잊을만 하면 떠오르는 파리의 추억들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채정안은 파리에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 블랙과 그레이 컬러가 믹스된 부클 소재의 루즈핏 니트 스웨터를 입고 언밸런스한 기장의 블랙과 그레이 체크 미니스커트를 매치해 시크하면서도 과감한 스타일을 연출했다. 하의는 거의 '하의 실종' 수준의 길이로 늘씬한 각선미를 강조하며 화이트 컬러의 앵클 부츠를 신어 세련미를 더했다. 옷이 진열된 선반 앞에서 도도한 표정을 짓거나 미소 짓는 모습에서 특유의 쿨한 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "패션 센스 무슨일" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "스타일 너무 예쁘세요" "여전히 예쁘네요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 채정안은 TV조선 '내 멋대로 - 과몰입클럽'에서 채정안은 아침에 일어나 지압부터 시작해 오일 풀링, 소금물 마시기, 지중해식 아침 식사, 세안, 기초 피부 관리, 영양제 섭취, 스트레칭까지의 뷰티 루틴을 공개한 바 있다.한편 채정안은 1977년생으로 만 47세다. 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.채정안은 앞서 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니'에 출연해 "잘 살려고 애쓰면서 살고 싶지 않다"며 재혼 의사가 없다고 밝혔다. 그러면서 "나는 죽음을 준비하고 살고 있다"며 "맥시멀리스트의 삶을 벗어나려 하는데 갑자기 죽으면 많은 짐들을 누가 정리할 거냐"며 미래를 걱정하는 모습도 보인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr