'정다은♥' 조우종, 호흡 곤란 호소했다…"죽을 것 같아, 숨 안 쉬어" ('동상이몽2')

사진=텐아시아DB

조우종이 양식조리기능사 실기시험 당일 호흡 곤란을 호소했다.20일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽’)에서는 10개월 만에 돌아온 조우종, 정다은 부부의 ‘칼 가는 일상’이 공개된다.조우종은 “8개월간 요리 학원에 다녔다”라는 근황을 밝히며 조리복 차림으로 등장해 눈길을 끌었다. 양식조리기능사 실기시험을 앞두고 있다는 조우종은 “30개 메뉴 중 랜덤으로 2가지 메뉴가 출제된다. 20년 전 봤던 언론고시보다도 더 힘들다”며 압박감을 호소한다. 이에 MC들은 “요리 잘하는 양세형, 샤이니 키도 떨어졌던 시험이다”, “보통 시험이 아니다”라며 조리기능사 시험의 높은 난이도에 공감을 표한다.‘반백살 만학도’를 자처한 조우종은 학원에 1등으로 출석하는가 하면 자발적 예습부터 모의고사까지 열혈 참여하며 “(그동안) 칼을 갈았다”라고 야심찬 의지를 드러낸다. 심지어 집에서도 불철주야 무한 연습을 계속하는 조우종의 역대급 과몰입 증상에 다들 놀랐다는 후문이다. 이에 조우종이 양식조리기능사에 도전하게 된 진짜 이유는 무엇일지 관심을 모은다.실기시험 당일, 조우종은 “아나운서 시험보다 더 떨린다”며 초조함을 감추지 못한다. 급기야 조우종은 “숨이 안 쉬어진다”라며 호흡 곤란까지 호소해 지켜보던 MC들마저 긴장케 한다. 반면 수험생 남편을 위해 라이딩을 자처한 아내 정다은의 활약도 기대된다. 남편의 심호흡까지 미세하게 컨트롤하며 특급 ‘내조 릴레이’의 서막을 열었다. 특히 정다은은 전 세계 하나뿐인 ‘한정판 스페셜 에디션’까지 준비해 모두를 놀라게 한다.그러나 이내 조우종, 정다은은 예상치 못한 위기에 봉착해 스튜디오를 충격에 빠뜨린다. 시험장으로 향하던 중 아내 정다은이 길을 잃고 만 것. 입실 시간이 다가올수록 초조함이 극에 달한 조우종은 “토할 것 같다. 죽을 것 같다”라며 역대급 ‘멘붕’에 빠지며 넋을 놓고 만다. MC들도 “시험 못 보는 거 아니냐”, “실격될 것 같다”라며 불안감을 감추지 못한다. 조우종은 입실 불가 위기를 딛고 8개월간 준비한 양식조리기능사 자격증을 딸 수 있을지 주목된다.조우종의 양식조리기능사 시험 현장과 합격 여부는 이날 오후 10시 10분 방송되는 ‘동상이몽’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr