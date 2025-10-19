사진 = 수지 인스타그램

수지의 다채로운 모습이 눈길을 끌다.수지는 자신의 인스타그램에 "발레들"이라는 멘트와 다수의 일상 사진을 공개했다.사진 속 수지는 밝고 깔끔한 발레 연습실을 배경으로 다양한 발레복 차림으로 포즈를 취하고 있다. 상의는 블랙 슬립 탑을 입고 살짝 톤 다운된 핑크나 베이지색의 볼레로를 걸쳐 가녀린 어깨 라인을 드러냈다. 하의는 블랙 레깅스나 짧은 쇼츠에 레그 워머를 착용해 발레리나 분위기를 물씬 풍긴다. 특히 다리를 180도로 찢는 완벽한 자세를 보여주며 뛰어난 유연성을 자랑하는 수지의 모습이 눈길을 끈다. 다른 사진에서는 거울을 통해 셀카를 찍으며 흐트러지지 않은 아름다운 옆모습과 맑은 미소를 선보이고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "뭘 해도 청순해" "발레하는 모습 너무 예쁘고 우아해요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1994년생인 수지는 31세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr