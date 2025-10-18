이미지 크게보기 사진 = 민지영 SNS

배우 민지영이 남편과 함께한 2년간의 '행복찾기 캠핑카 여행'을 돌아보며, 한때 이혼 서류에 도장을 찍었던 위기까지 솔직히 고백했다.17일 민지영은 자신의 SNS에 "저희 부부가 동해항에서 캠핑카를 배에 싣고 긴 행복찾기 여행을 시작한 지 벌써 2년째가 되는 날이다"라며 "그땐 현실의 삶을 다 내려놓고 세상을 향해 내딛는 첫걸음에 두려움, 불안함, 긴장감으로 가득했다"고 회상했다.이어 "많은 우여곡절을 겪으며 이혼 서류에 도장까지 찍었지만, 한때는 미치도록 사랑했던 남자와 4평짜리 버스 안에서 하루하루 함께하다 보니 지금은 서로에게 가장 큰 힘이 되고 의지가 되어 전투력과 전우애로 똘똘 뭉쳐 이제는 시련과 고난이 닥쳐와도 야무지고 당차게 극복할 수 있는 단단한 팀이 되어가고 있다"며 과거 이혼의 위기가 있었지만 세계여행을 통해 남편과 더 돈독해졌다고 털어놨다.그는 "세상에서 가장 사랑스러운 묘딸 모모도 만나 가족의 캠핑카 여행이 하루하루 아기자기한 행복으로 가득하다"며 현재의 소중한 일상도 공유했다.또 "폭우 때문에 예정된 라이브 방송을 미뤄야 했지만, 곧 화창한 날 다시 방송을 하겠다"며 팬들에게 인사도 전했다. 민지영은 "부족하고 어리숙한 저희가 이렇게 용감하게 세상을 여행할 수 있는 건 여러분의 응원과 사랑 덕분이다. 진심으로 감사하다"며 고마운 마음을 전했다.한편 민지영은 KBS2 드라마 '사랑과 전쟁'을 통해 이름을 알렸고, 2017년 쇼호스트 김형균과 결혼했다. 이후 두 번의 유산과 갑상선암 투병 소식을 전해 많은 응원을 받았다. 또한 민지영 부부는 민지영TV 채널에 여행기를 올리며 활발히 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr