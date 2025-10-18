사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 압도적인 분위기의 전시 공간에서 우아한 미모를 자랑했다.안현모는 자신의 인스타그램에 "포도뮤지엄 The cosmos is within us(우주는 우리 안에 있다)"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 안현모는 포도뮤지엄 전시 공간 내 거울로 둘러싸인 듯한 설치물 안에서 거울 셀카를 찍고 있다. 천장과 벽면에 펼쳐진 소용돌이치는 듯한 강렬한 붉은색과 푸른색의 추상적인 배경이 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아낸다.안현모는 어깨 라인이 드러나는 화이트 민소매 원피스를 입고 깔끔하면서도 세련된 스타일을 연출했다. 휴대폰으로 얼굴 일부를 가리고 있지만 살짝 보이는 밝은 미소와 주변을 둘러싼 관람객들의 반영이 더해져 사진이 마치 예술 작품처럼 느껴진다.이를 본 팬들은 "제 꿈이고 목표이자 유일한 롤모델" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "정말 멋지고 존경합니다" "가렸어도 이쁘네" 등의 댓글을 남겼다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생으로 42세인 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr