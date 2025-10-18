사진=SBS 예능 프로그램 '런닝맨'

오는 19일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 멤버들의 자존심을 건 질문 공세가 펼쳐진다.이번 녹화는 '찾으면 임자, 골드 헌터스' 레이스로 진행됐다. 곳곳에 숨겨진 금을 찾으면 금을 얻는 동시에 벌칙을 피할 수 있는 미션이 주어졌다. 멤버들은 고성능 금속 탐지기를 차지하기 위해 토론을 벌였고, 상대 팀이 던진 질문에 과반수가 '인정'해야만 점수를 얻는 방식으로 레이스가 진행됐다.게임이 시작되자 멤버들은 물 만난 듯 루머 아닌 루머를 쏟아내며 분위기를 뜨겁게 달궜다. 그중 김종국은 스스로 "내 아이큐가 100 이하, 한 70쯤 된다"고 말하며 '무식 대결'에 앞장서 현장을 웃음바다로 만들었다. 평소 '브레인'이자 '능력자'로 불리던 그의 돌발 고백에 멤버들은 폭소를 터뜨렸다.이날 '러브 개구리' 전소민의 달라진 이상형 고백도 눈길을 끌었다. 전소민은 미션 도중 "내 눈에 유재석은 차은우, 공명 급"이라며 폭탄 발언을 던졌고, 유재석은 "나는 성형 일절 안 한 자연(미)남이야"라며 자신 있게 맞받아쳐 현장을 웃음으로 물들였다.멤버들의 웃음과 폭로가 오간 '찾으면 임자, 골드 헌터스' 레이스는 19일 오후 6시 10분 방송되는 SBS '런닝맨'에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr